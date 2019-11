Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung durch Graffiti

Frankenthal(Pfalz) (ots)

In den frühen Morgenstunden des 10.11.2019 werden durch Anwohner in der Schraderstraße zwei verdächtige Jugendliche gemeldet, welche augenscheinlich in Höhe des dortigen Altenheims Graffiti sprühen würden. Durch die eingesetzten Beamten können die beiden Personen kurzzeitig in der Mahlastraße gesichtet werden, bevor sie über die Fußzwischenwege in Richtung Matthäus-Merian-Ring flüchten. Durch diese wurde zuvor mit weißer Sprühfarbe die Fahrbahn gegenüber dem Altenheim besprüht. Zeugen, welche Angaben zu den Personen oder weiteren in diesem Zusammenhang stehenden Sachbeschädigungen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal in Verbindung zu setzen. Eine genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

