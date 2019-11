Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochwertiges Fahrrad entwendet Landau: 01.11.2019 - 02.11.2019, 16:00 Uhr - 09:15 Uhr

Landau (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 01.11.19 und dem 02.11.19 entwendeten unbekannte Täter ein hochwertiges Carbon-Mountainbike aus einer Tiefgararge eines Mehrfamilienhauses in der Georg-Friedrich-Dentzel-Straße in Landau. Das gelb/schwarze Fahrrad der Marke CUBE hat einen Zeitwert von ca. 2000 Euro. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich vermutlich unberechtigt über den Hausflur des Mehrparteienhauses Zutritt zur Tiefagarage.

Hinweise zu verdächtigen Personen, welche sich zur Tatzeit in diesem

Bereich aufhielten nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer

06341-2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.



