Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Der 17-jährige Rollerfahrer befuhr am 03.11.2019 gegen 00:45 Uhr die Klosterstraße in Edenkoben in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung zur Radeburger Straße missachtete der Rollerfahrer die Vorfahrt der bevorrechtigen 60-jährigen Seat-Fahrerin, die ihrerseits die Radeburger Straße in Richtung Remlingstraße befuhr. Durch den Zusammenstoß kam der Rollerfahrer zu Sturz. Dieser klagte vor Ort über Schmerzen am rechten Bein und wurde daher zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein Landauer Krankenhaus verbracht. Am Roller Piaggio entstand zudem Totalschaden in Höhe von 800 Euro, die Schadenshöhe am PKW Seat beträgt 2500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Mike Bourdy



Telefon: 06323 955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell