Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geldbörse entwendet

Bocholt (ots)

Ein unschönes Ende hat am Samstag in Bocholt der Einkauf für eine 40-Jährige genommen: Die Isselburgerin hatte sich gegen 12.50 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Welfenstraße aufgehalten, als ein Taschendieb ihre Geldbörse unbemerkt an sich nahm. Mit dem Portemonnaie erbeutete der Täter Bargeld und Papiere. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor Taschendieben: Wertsachen sollten nach Möglichkeit in verschließbaren Innentaschen am Körper getragen werden und Taschen umgehängt und mit der Verschlussseite zum Körper. Besondere Vorsicht ist überall geboten, wo es den Tätern im Gedränge leicht fällt, an ihre Beute zu kommen. Ein scheinbar unabsichtlicher Rempler reicht ihnen dafür oft schon aus. Mehr über die Tricks der Taschendiebe unter www.polizei-beratung.de.

