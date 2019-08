POL-BOR: Ahaus - Technische Geräte entwendet

Kreispolizeibehörde Borken

Ahaus (ots)

Eine Fahrzeugwaage, einen Computer und einen Monitor haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag aus einem landwirtschaftlichen Betrieb in Ahaus-Wüllen gestohlen. Die Täter sind nach ersten Erkenntnissen wahrscheinlich durch eine unverschlossene Tür in das Gebäude in der Bauerschaft Quantwick gelangt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

