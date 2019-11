Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hainfeld - Drohne im Garten aufgefunden

Hainfeld (ots)

Am 02.11.2019 gegen 16:30 Uhr konnte ein 53-jähriger Bewohner der Straße In der Blenk in Hainfeld in seinem Garten eine Drohne feststellen, die offenbar abgestürzt war. Die Drohne der Marke Parrot wurde zwecks Eigentumssicherung sichergestellt. Der "Bruchpilot" kann sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 zwecks Aushändigung der Drohne in Verbindung setzen.

