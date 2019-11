Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Altdorf - Spiegel abgefahren und geflüchtet

Altdorf (ots)

Am 02.11.2019, zwischen 14:20 und 16:20 Uhr, parkte die 65-jährige Fiat-Fahrerin ihren PKW in der Hauptstraße in Altdorf in Fahrtrichtung Venningen. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der flüchtende Unfallverursacher den genannten Fiat. Im Anschluss flüchtete dieser von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hierdurch wurde der linke Außenspiegel des PKW Fiat beschädigt, die Schadenshöhe liegt bei 350 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtenden Unfallverursacher nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

