Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unterschlagung von Bargeld aus Geldspielautomat

Germersheim (ots)

Am Freitagnachmittag staunte die bisher unbekannte Täterin nicht schlecht, als sie selbständig einen Geldspielautomaten einer Spielothek in der Hafenstraße startete und ihr ein Betrag von 1707,60 Euro entgegenkam. Diesen nahm sie aus dem Automaten und verließ anschließend die Spielothek. An dem Automaten erspielte sich am Donnerstagabend ein 28-jähriger Mann aus Germersheim einen Betrag von rund 3000 Euro. Da der Betrag nur teilweise ausgezahlt werden konnte, wurde das Gerät durch den Betreiber am Freitagmorgen neu befüllt und zunächst von der Steckdose getrennt.

Zeugen, welche die Tat beobachtet und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

