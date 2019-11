POL-PDLD: Streitigkeiten in einer Spielothek

Polizeidirektion Landau

Eine harmlose Streitigkeit in einer Spielothek in Rülzheim führte in der Sonntagnacht zu einer verhinderten Trunkenheitsfahrt. Eine fünfköpfige Gruppe männlicher Spieler stritt sich zunächst lautstark in der Spielothek, woraufhin sie durch den Eigentümer zum Verlassen des Betriebes im Beisein der Beamten aufgefordert wurden. Während des Einsatzes konnte starker Alkoholgeruch, ausgehend von der Gruppe wahrgenommen werden. Die Schlüssel der dazugehörigen Fahrzeuge wurden sichergestellt und eine Fahrt somit unterbunden.

