Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Lingenfeld und Germersheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Ein abgerissener Außenspiegel eines In den Heidenäckern in Lingenfeld geparkten Geländewagens und eine zerkratzte rechte Fahrzeugseite eines Audi A6 in der Waldstraße in Germersheim waren das Ergebnis.

Zeugen, welche die Tat beobachtet und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274-958-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell