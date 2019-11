Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Streit um Parkplatz

Germersheim (ots)

Am 01.11.2019 gegen 13:45 Uhr, kam es in der Bismarckstraße zu einem Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern wegen einem Parkplatz. Eine 76-jährige Beteiligte musste im Anschluss ärztlich versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

