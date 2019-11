Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an "Alla-Hopp-Anlage" Ilbesheim, 01.11.2019, 00:30 Uhr - 16:30 Uhr

Landau (ots)

In der Halloween-Nacht beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Außenfassaden an der Alla-Hopp-Anlage in Ilbesheim. Mittels eines schwarzen Molotow-Stifts wurden diverse Schriftzüge: "Nur der FCK", "CC97" angebracht. Der verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich unter Tel. Nr. 06341/287-0

oder per Email pilandau@polizei.rlp.de an die Polizei in Landau zu

wenden.



