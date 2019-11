Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessung Landau, 31.10.2019, 7:15 Uhr - 8:15 Uhr

Landau (ots)

Am 31.10.2019 wurde im Bereich Landau, Am Hölzel aus Fahrtrichtung Hornbach, eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Innerhalb einer Stunde wurden bei erlaubten 50 km/h insgesamt 10 Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Ein Pkw-Fahrer war fast doppelt so schnell wie erlaubt und wurde mit einem "Spitzenwert" von 92 km/h innerorts gemessen. Dieser muss nun mit 200 Euro Bußgeld, 2 Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell