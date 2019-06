Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Bewohner überraschen Einbrecher

Twist (ots)

In der Nacht zu Freitag sind mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Akazienweg eingedrungen. Wie sie genau ins Gebäude gelangen konnten, ist bislang unklar. Sie durchsuchten das komplette Haus nach Wertsachen. Als sie sich gegen 0.15 Uhr im Obergeschoss des Hauses befunden haben, wachte das Eigentümerehepaar auf und versuchte die Täter zu stellen. Die Frau wurde beiseite geschubst und stieß dabei gegen einen Türrahmen. Die Täter konnten unter Mitnahme der Beute entkommen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld und mehrere elektronische Kleingeräte. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen wurden im Nahbereich zwei Männer angetroffen. Ob sie für die Tat infrage kommen, wird aktuell überprüft. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

