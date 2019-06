Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Fahrraddieb erwischt

Uelsen (ots)

Gestern hat die Polizei aus Emlichheim am späten Abend einen 15-jährigen Fahrraddieb erwischt.

Der Jugendliche warf ein Fahrrad in den Graben der Höcklenkamper Straße, als die Beamten mit ihrem Streifenwagen zufällig vorbeikamen. Auf sein Handeln angesprochen, gab er zu, dass Fahrrad kurz zuvor in unmittelbarer Nähe gestohlen zu haben. Da es defekt war, habe er sich dem Rad entledigen wollen. Dabei habe er es noch weiter beschädigt. Der 15-Jährige und sein gleichaltriger Begleiter wurden im Anschluss an die jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben.

Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein Herrenrad des Herstellers Gazelle. Der Eigentümer ist bislang nicht bekannt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.

