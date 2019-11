Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Parkscheinautomat beschädigt Landau, 01.11.2019, 00:00 Uhr - 08:00 Uhr

Landau (ots)

In der Nacht auf den 01.11.2019 wurde ein am Untertorplatz in Landau aufgestellter Parkscheinautomat beschädigt. Gesicherte Schuhabdruckspuren lassen augenscheinlich darauf schließen, dass der auf der Seite liegende Automat mutwillig umgetreten wurde.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter der Tel. 06341/287-0

oder per Email pilandau@polizei.rlp.de entgegen.



