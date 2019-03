Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall beim Abbiegen - zwei Verletzte

Gütersloh (ots)

Rietberg (CK) - Am frühen Donnerstagmorgen (21.03., 06.30 Uhr) befuhr eine 25-jährige Frau aus Rietberg mit ihrem Opel Meriva die Rietberger Straße aus Richtung Rietberg kommend in Fahrtrichtung Mastholte. In Höhe der Haselhorststraße beabsichtigte sie, nach links abzubiegen. Während dieses Abbiegevorgangs kam es zu einem Zusammenstoß mit dem VW Golf eines 52-jährigen Mannes aus Rietberg, der der Frau auf der Rietberger Straße entgegen kam.

Beide Autofahrer wurden dabei verletzt; die Frau wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in das Sankt Elisabeth Hospital nach Gütersloh gebracht, der Mann wurde leicht verletzt in das Sankt Vinzenz Krankenhaus nach Rheda-Wiedenbrück transportiert.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom Unfallort abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Währende der Dauer der Unfallaufnahme wurde die Rietberger Straße komplett gesperrt. Die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr Rietberg streute ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten ab.

