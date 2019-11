Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw unter Betäubungsmittel geführt Landau, 01.11.2019, 19:35 Uhr

Landau (ots)

Ein 20-jähriger Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße wurde am Abend des 01.11.2019 im Bereich Ostring in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Fahrer konnten im Verlauf der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Urintest bestätigte, dass der Mann unter dem Einfluss von THC stand. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

