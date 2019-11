Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkener fährt gegen Baum in der Gem. Hatzenbühl

Hatzenbühl (ots)

Am 01.11.2019 befuhr um 04:21 Uhr ein 47-jähriger Autofahrer die L 549 von Kandel kommend in Richtung Neupotz. Er kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Die Streife vor Ort stellte die Ursache des Unfalles fest. Der Autofahrer war alkoholisiert und kam aufgrund dieser Beeinträchtigung nach derzeitigen Stand der Ermittlungen von der Fahrbahn ab. Ein Alkotest vor Ort ergab mehr als 1 Promille. Der Verkehrsteilnehmer wurde bei dem Alleinunfall leicht verletzt. Er musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der Ermittlungen wird die Strafanzeige der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Der total beschädigte PKW musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

