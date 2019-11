Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hetzerath (ots)

Am Freitag, 02.11.2019, gegen 01:00 Uhr, befährt ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus der VG Wittlich-Land die K 38 aus Richtung Naurath kommend in Richtung Hetzerath. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Nässe, in Verbindung mit alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit kommt er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort fährt er zunächst in den Straßengraben ehe von diesem abgewiesen wird und links von der Fahrbahn, total beschädigt, im Graben zum Stillstand kommt. Der Fahrer wird hierbei leicht verletzt und zur Behandlung und Blutentnahme ins Krankenhaus Wittlich verbracht.

