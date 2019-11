Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in Imbiss

Wittlich (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 31.10.2019, 23:00 Uhr - Freitag, 01.11.2019, 18:45 Uhr, versuchten unbekannte Personen in den "Asia Imbiss" vor dem Real-Markt in Wittlich einzubrechen. An drei Türen wurden Hebelspuren festgestellt. Zudem wurden zwei Türklinken entfernt. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Wer Hinweis zu dem Vorfall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

