Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Pkw während Friedhofbesuch aufgebrochen

Böhl-Iggelheim (ots)

Innerhalb von nur zehn Minuten wurde am Samstag zwischen 12.40 Uhr und 12.50 Uhr ein vor dem Friedhof in der Haßlocher Straße geparkter Pkw aufgebrochen. Die Fahrzeughalterin ließ für die Zeit des Friedhofsbesuchs ihre Handtasche mitsamt Inhalt im Beifahrerfußraum stehen, als unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür einschlugen und die Handtasche entwendeten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 / 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

