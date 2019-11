Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Einfamilienhaus

Limburgerhof (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 21.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Jagststraße eingebrochen. Vermutlich stiegen diese, unter Zuhilfenahme einer Mülltonne als Steighilfe, über den Gartenzaun und gelangten so in den Garten des Anwesens. Dort wurde die rückwärtige Terrassentür aufgehebelt und das Anwesen nach Wertgegenständen durchsucht. Aus dem Haus wurde vorwiegend Schmuck, Bargeld und verschiedene Sammlermünzen, entwendet. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 / 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

