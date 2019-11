Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Feuerlöscher und Warnbake entwendet (15/1011)

Speyer (ots)

10.11.2019, 14:15 Uhr Ein Zeuge meldete der Polizei Speyer am Sonntag kurz nach 14 Uhr eine Gruppe 8 Jugendlicher, die vom Fischmarkt in Richtung Maulbronner Hof unterwegs seien. Einer der Jugendlichen führe einen Feuerlöscher mit sich und hätte mit diesem in der Salzturmgasse herumgesprüht. Eine andere Person trage eine Baustellenbake, die zwischenzeitlich aber in der Pfaugasse zurückgelassen wurde. Die Polizei konnte die Gruppe von Personen im Alter von 13-15 Jahren dann am Willy-Brandt-Platz antreffen und kontrollieren. Der Feuerlöscher wurde dabei von einem 14-Jährige mitgeführt. Da die Herkunft des Feuerlöschers vor Ort nicht geklärt werden konnte, wurde dieser sichergestellt. Die Baustellenbake wurde an ihren Ursprungsort (Baustelle Salzgasse) zurückgebracht. Seitens der Polizei wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang bzw. zum derzeit unbekannten Eigentümer des Feuerlöschers nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

