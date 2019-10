Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Motorräder beschlagnahmt nach einem Fahren ohne Fahrerlaubnis

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. Stadt Einbeck, Maschenstraße, Sonntag, 20. Oktober 2019, 00:02 Uhr. Sonntagnacht fielen einer Polizeistreife in der Maschenstraße zwei Motorräder auf, die sehr laut und schnell unterwegs waren. Als die beiden Motorradfahrer die Polizeistreife erblickten, versuchten beide ihre Motorräder zu wenden und zu flüchten. Den beiden vor Ort anwesenden Polizeibeamten gelang es jedoch beide Motorradfahrer festzuhalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich dann heraus, dass beide Motorradfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und die Motorräder nicht versichert sind . Desweiteren befanden sich an den Motorrädern Kennzeichen, die so nicht ausgegeben wurden. Weitere Ermittlungen erbrachten dann, dass auf den Kennzeichen amtliche Siegel angebracht wurden, die von einem Kennzeichen stammen, welches am Wochenende in der Ortschaft Eimen entwendet wurde. Da einer der Täter gerade erst wegen ähnlicher Delikte zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde, wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwalt Göttingen beide Motorräder beschlagnahmt.

