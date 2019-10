Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schreckschusswaffe sichergestellt

Northeim (ots)

Northeim, Dieselstraße - Montag, 21. Oktober 2019, 00.05 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Montag gegen 00.05 Uhr kontrollierte eine Streife der Northeimer Polizei in der Dieselstraße einen Autofahrer. Die lichtstarren und stark geweiteten Pupillen des 35 Jahre alten Northeimers deuteten auf Drogenkonsum hin. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Auf den 35-Jährigen kommen nun 2 Punkte in Flensburg, 500 Euro Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot zu.

Im Handschuhfach des Northeimers fanden die Polizeibeamten zudem eine geladene Schreckschusswaffe. Die Pistole wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

