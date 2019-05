Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Körperverletzung bei Nachbarschaftsstreit

Arnsberg (ots)

Am Samstag um 23:20 Uhr wurden die Beamten zu einem Nachbarschaftsstreit in der Wiebelsheidestraße gerufen. Ein 40-jähriger Hausbewohner forderte seine Nachbarn auf, die Ruhrzeiten im Haus einzuhalten und ging zurück in seine Wohnung. Daraufhin folgten ihm seine 47-, 22- und 21-jährigen Nachbarn und verschafften sich Zutritt zu seiner Wohnung. Es kam zu einem Handgemenge, bei dem der 40-Jährige mit einem Gegenstand schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich hierbei um eine Hantel. Er musste in eine Unfallklinik in Dortmund gebracht werden. Die 47- und 22-jährigen Arnsberger wurden leicht verletzt. Der 21-Jährige blieb unverletzt.

Die Situation hatte sich beim Eintreffen der Beamten bereits wieder beruhigt. Der genaue Tathergang ist jetzt Bestandteil der Ermittlungen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Laura Burmann

Telefon: 0291 / 90 20 - 1142

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell