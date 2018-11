POL-NB: Polizeihubschrauber entdeckt vermisste Frau (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Waren/Müritz (ots) -

Am 25.11.2018, gegen 21:50 Uhr, erreichte den Polizeinotruf die Meldung, dass eine 56-jährige Frau aus einer Klinik in Waren/Müritz vermisst wird. Die Frau soll unter Demenz leiden und orientierungslos sein. Bei nur 2 Grad Celsius Außentemperatur und der Nähe zum Tiefwarensee war sofortiges Handeln geboten. Neben Schutzpolizisten aus Waren und Röbel kamen auch Beamte der Wasserschutzpolizei Waren zum Einsatz. Ein Fährtenhund aus dem Polizeipräsidium Rostock war ebenfalls schon alarmiert. Die Beamten am Boden und zu Wasser wurden außerdem vom Polizeihubschrauber bei der Suche aus der Luft unterstützt. Die Besatzung des Hubschraubers konnte die Vermisste um 22:50 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen Amsee und Neu Falkenhagen sichten und die Streifenwagen heranführen. Unverletzt konnte die Frau schließlich in die Klinik zurückgebracht werden. Tino Gerigk Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg

