POL-NB: Brand in der Dostojewskistraße in 17491 Greifswald

Greifswald (ots) -

Am 25.11.2018 gegen 14:50 Uhr ging die Meldung ein, dass der Hauseingang in der Dostojewskistraße 12 in Greifswald brennt. Der oder die unbekannten Täter überschütteten nach bisherigen Erkenntnissen die Klingelleisten mit einer brennbaren Flüssigkeit und zündeten diese dann an. Durch die Hitzeentwicklung wurden neben der Klingelleiste, die Fassade, eine Außenlampe und ein parkender Mercedes Sprinter beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach derzeitigem Stand auf zirka 1.000,00 EUR. Die Berufsfeuerwehr Greifswald war mit 2 Löschfahrzeugen und einem kleinen Einsatzfahrzeug mit insgesamt zehn Kollegen am Brandort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834-540224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell