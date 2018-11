POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Woldegker Straße in 17036 Neubrandenburg

Bild von der Unfallstelle Bild-Infos Download

Neubrandenburg (ots) -

Am 24.11.2018 gegen 11:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW in der Woldegker Str. in 17036 Neubrandenburg. Die 54-jährige Fahrerin eines PKW Mazda befuhr die Woldegker Straße aus Richtung Küssow kommend in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Einsteinstraße beabsichtigte sie nach links in die Einsteinstraße abzubiegen. Dabei beachtete sie nicht die im Gegenverkehr befindlichen 78-jährige Fahrerin eines PKW Daewoo. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde zum Glück niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuf sich auf ca. 8.000,-EUR Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

