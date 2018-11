POL-NB: Verkehrsunfall zwischen PKW und Pferd auf der B 110 zwischen Demmin und Jarmen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Demmin (ots) -

Am 25.11.2018, gegen 17:40 Uhr, ereignete sich auf der B 110, Höhe Heidekrug, ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem freilaufenden Pferd. Ein 50-Jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW VW Golf die Bundesstraße 110 von Siedenbrünzow in Richtung Leppin. Kurz hinter Heidekrug sprangen plötzlich zwei Pferde auf die Fahrbahn. Trotz einer sofortigen Gefahrenbremsung kam es zum Zusammenstoß mit einem der Pferde. Die zuvor von einer Koppel ausgebrochenen Pferde wurden an der Unfallstelle von der Halterin eingefangen und zurückgebracht. Das an den Vorderhufen verletzte Pferd wird durch den Haustierarzt behandelt werden. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Schaden beträgt hier ca. 5000 Euro. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme für über eine Stunde halbseitig gesperrt werden. Tino Gerigk Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg

