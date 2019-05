Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Entwendeter Lkw gefunden (Hal)

Hallenberg (ots)

Am Samstagmorgen wurde der Polizei ein verlassener und beschädigter Lkw im Hallenberger Stadtwald gemeldet. Der Lkw wurde im Grünstreifen neben einem Waldweg, nordwestlich von Hallenberg gefunden. Bei dem weißen Mercedes handelt es sich um ein Baustellenfahrzeug welches zum Transport von Spülbohrern eingesetzt wird. Ermittlungen ergaben, dass der Lkw in der Nacht zum Samstag auf einer Baustelle entlang der Bundesstraße 236 zwischen Bormskirchen und Allendorf / Eder entwendet wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.

