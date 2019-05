Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Bestwig (ots)

Am Samstag, 18:20 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher aus Olsberg mit seinem Leichtkraftrad die L776 von Ramsbeck in Richtung Heringhausen. In einer Rechtskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und kollidierte mit einem entgegenkommenden 51-jährigen Pkw-Fahrer aus Bestwig. Hierdurch wurden der 16-Jährige schwer und der 51-jährige leicht verletzt. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt nach ersten Schätzungen ca. 10.000,- Euro. (PK)

