Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gleitschirmflieger verunfallt

Bestwig (ots)

Am Samstag, 16:20 Uhr, startete ein 40-jähriger Paraglider aus Meschede von der "Nordweststartbahn Stüppel" in Wasserfall. Vermutlich aufgrund eines sog. Thermikschlauches stürzte der Mann kurze Zeit später ab und blieb in einer Baumkrone, ca. 15 Meter über dem Boden hängen. Er konnte durch die Feuerwehr unverletzt gerettet werden. (PK)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell