Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Büroeinbruch

Brilon (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde durch einen oder mehrere bislang unbekannter Täter das Fenster eines Büros am Firmensitz eines Verkehrsunternehmens in der Altenbürener Straße eingeschlagen. Augenscheinlich wurden jedoch keine Gegenstände entwendet. Die Auswertung vorhandener Spuren ist noch nicht abgeschlossen. Hinweise an die Polizei werden erbeten. (PK)

