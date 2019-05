Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kradfahrer schwer verletzt

Sundern (ots)

Am Freitag, 19:30 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Kradfahrer aus Hannover die L839 von Sundern in Richtung Arnsberg. Außerhalb geschlossener Ortschaft kam er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Er stürzte und wurde schwer verletzt. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt nach ersten Schätzungen ca. 2.000,- Euro. (PK)

