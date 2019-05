Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwer verletzter Kradfahrer

Schmallenberg (ots)

Am Freitag, 16:30 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Schmallenberg die L737 von Bracht in Richtung Werntrop und beabsichtigte, nach links auf die K35 in Richtung Kückelheim abzubiegen. Gleichwohl er nach links blinkte und sich einordnete, lenkte er sein Fahrzeug wieder nach rechts, um weiter geradeaus zu fahren. Ein nachfolgender 52-jähriger Kradfahrer aus Schmallenberg beabsichtigte zunächst, rechts am Fahrzeug des 29-Jährigen vorbeizufahren. Als er erkannte, dass sich der eigentlich abbiegende Pkw wieder geradeaus in Bewegung setzte, bremste der 52-Jährige stark ab und wollte nun doch links an dem Vorausfahrenden vorbeifahren. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Krad und dem Pkw. Der 52-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt nach ersten Schätzungen ca. 5.000,- Euro. (PK)

