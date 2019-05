Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mit Reisebus kollidiert

Auf der L 640 in Schmallenberg kam es am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Mann aus Schmallenberg ist mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Hier stieß er mit einem Reisebus aus den Niederlanden zusammen. Der Schmallenberger wurde schwer verletzt. Im Bus wurde ein 85-jähriger Mann aus den Niederlanden leicht verletzt. Nach kurzer Reparatur konnte der Bus weiterfahren.

