Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auf Fahrrad geflüchtet

Brilon (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 06.30 Uhr wurde eine Geldkassette aus einem Lieferwagen gestohlen. Dieser stand in der Straße Hasselborn vor einer Bäckerei in einem Supermarkt. Während der Auslieferung wurde ein Mann gesehen, welcher sich an dem Lieferwagen zu schaffen machte. Der circa 1.85 Meter große Mann mit dunklen Haaren flüchtete kurze Zeit später auf einem Fahrrad in Richtung Möhnestraße. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

