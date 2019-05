Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Tatverdächtige festgenommen

Arnsberg (ots)

Am Montagmorgen gegen 02.00 Uhr konnte die Polizei in Arnsberg eine 16-Jährige aus Arnsberg festnehmen. Sie steht im Verdacht für diverse Mülltonnenbrände im Stadtgebiet verantwortlich zu sein. Die Polizisten konnten sie im Nahbereich eines Brandes antreffen. Die 16-Jährige wurde dem Jugendamt übergeben. Ein Zusammenhang mit den Autobränden im Stadtgebiet besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Es werden trotz der Festnahme weiter Zeugen gesucht! Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

