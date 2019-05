Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall auf der B 7

Bestwig (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag gegen 15.00 Uhr auf der B 7 bei Nuttlar. Ein 61-jähriger Mann aus Reinhardshagen war mit seinem Wagen in Richtung Brilon unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er frontal mit dem Lkw eines 46-jährigen Mannes aus Weißrussland zusammen. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschäden. Der 61-Jährige wurde schwer, der 46-Jährige leicht verletzt. Die Strecke war bis in die Abendstunden gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 1141

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell