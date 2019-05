Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 79-jähriger E-Biker verstorben

Bestwig (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Heringhauser Straße verstarb ein 79-jähriger Mann aus Bestwig im Krankenhaus. Um 10.37 Uhr fuhr eine 75-jährige Frau auf der Bundesstraße in Richtung Brilon. Als sie nach rechts in die Heringhauser Straße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem 79-jähigen Pedelec-Fahrer. Dieser war auf dem angrenzenden Radweg ebenfalls in Richtung Brilon gefahren und querte die Heringhauser Straße. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Mann schwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Hier verstarb der Mann. Durch die Staatsanwaltschaft Arnsberg wurde ein Sachverständigengutachten angefordert.

