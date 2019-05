Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fünf Geschäftseinbrüche

Marsberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in insgesamt fünf Geschäfte im Innenstadtbereich eingebrochen. In der Bredelarer Straße wurden durch ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Dekorations- und ein Elektrogeschäft angegangen. Im Verlauf der Hauptstraße erfolgten dann Einbrüche in eine Parfümerie, in ein Schuh- und anschließend in ein Bekleidungsgeschäft. Die Auswertung vorhandener Spuren ist noch nicht abgeschlossen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise an die Polizei Marsberg werden erbeten. (PK)

