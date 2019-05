Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mann täuscht hilflose Lage vor

Arnsberg (ots)

Im Gladenbruch hat ein Mann eine hilflose Lage gegenüber zwei älteren Frauen vorgetäuscht. Der Mann hat gezielt an Wohnhäusern geklingelt und mit gebrochenem Deutsch um Geld gebeten. Nachdem der Mann bei einer 85-jährigen Frau aus Arnsberg zunächst keinen Erfolg hatte, klingelte er bei einer 79-jährigen Frau aus Arnsberg. Der Täter bat um Geld für ein Taxi. Nachdem die Frau zögerte, riss der Mann ihr das Geld aus der Hand und rannte mit der geringen zweistelligen Beute davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Mann wird auf zwischen 35 - 40 Jahre alt geschätzt. Er ist circa 1.80 Meter groß, südländisch und hat eine stabile, dicke Statur. Zur Tatzeit trug ein einen 3-Tage Bart, einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

