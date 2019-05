Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Marsberg (ots)

In der Hauptstraße wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versucht in zwei Geschäfte einzubrechen. Die Täter scheiterten an den Eingangstüren. Mittlerweile kam es zu mehreren Einbrüchen im Stadtgebiet Marsberg. Es wird von einem Tatzusammenhang ausgegangen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

