Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl bei 72-Stunden-Aktion (Ar)

Arnsberg (ots)

Nach einem Diebstahl am Freitag sucht die Polizei nach einem dunkelhäutigen Mann. Am Freitag stahl der unbekannter Mann ein Handy im Gemeindehaus an der Grabenstraße. Zur Tatzeit fand die 72-Stunden-Aktion statt, bei der ehrenamtliche Bürger bei Renovierungsarbeiten helfen. Das schwarze Samsung Galaxy S8 lag auf dem Tisch des Aufenthaltsraums. Zeugen konnten den tatverdächtigen Mann im Gebäude sehen. Beschreibung: Etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, dunkele Hautfarbe, schwarze kurze Haare, schwarze Kleidung, Bartstoppeln oder Akne am Kinn. Die Tatzeit liegt zwischen 14.45 Uhr bis 15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell