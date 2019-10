Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem nicht versichertem Kleinkraftrad

Northeim (ots)

Northeim (Se) Am Samstag, den 19.10.2019, gegen 20.40 Uhr, wollte eine Funkstreifenbesatzung auf der Bundesstraße 241 in Moringen, Höhe Ortsteil Kirchberg, einen Fahrer eines Kleinkraftrades kontrollieren. Zunächst versuchte der Fahrer sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen, wurde aber kurze Zeit später gestellt. Bei der Überprüfung des 26 - jährigen Kradfahrers stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren war das Kleinkraftrad nicht versichert. Das angebrachte Versicherungskennzeichen gehörte zudem an ein anderes Krad. Dem 26 - Jährigen aus Nörten-HArdenberg wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurden eine Strafanzeige wegen mehrerer Delikte gefertigt.

