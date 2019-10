Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Uslar (ots)

Uslar (reu) Am Samstagmorgen, 19.10.2019, 11:20 Uhr, wollte eine 53-jährige aus Volpriehausen mit ihrem vor der Haustür abgestellten Pkw losfahren. Vor Fahrtantritt stellte sie eine gesplitterte Scheibe an einer der hinteren Türen fest. Die Beschädigung wurde in der Nacht zum Samstag durch einen Unbekannten vermutlich durch Schlagen mit einem spitzen Gegenstand verursacht.

Die Polizei Uslar bittet um Hinweise.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200,00 EUR.

