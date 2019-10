Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Northeim (Se) Auf dem Parkplatz in der Straße Am Rhumekanal des Eintracht Northeim kam es am Freitag, den 18.10.2019, in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 22.15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrer eines Pkw beschädigte beim Ein.-oder Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Pkw eines 28 - Jährigen aus Göttingen. Es entstand ein Schaden von ca 800.-EUR

