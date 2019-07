Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Battweiler (ots)

Am 28.07.2019 zwischen 16:00 Uhr und 20:10 Uhr wurde ein grauer Suzuki-Ignis, der auf der Parkfläche am Sportplatz in Battweiler geparkt war, vor, während oder nach dem Verbandspokalspiel des SV Battweiler gegen den SV Hermersberg (Anstoß 17:00 Uhr) von einem bislang unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ausparken beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700 EUR (Streifschaden am Stoßfänger hinten links). Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

